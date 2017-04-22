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آخر تحديث: السبت، 22 - أبريل - 2017 الساعة 11:18:48ص
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  اقتصاد
نمو الاستثمارات الأجنبية في تونس 16.6% الربع الأول من 2017
[22/أبريل/2017]
تونس - سبأ:
 سجلت الاستثمارات الأجنبية في تونس خلال الربع الأول من العام الجاري نموا بنسبة 6ر16 بالمائة، حيث بلغت 462 مليون دينار تونسي /نحو 230 مليون دولار أمريكي/، مقابل 396.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2016 .

وقال حاتم السوسي مدير الإحاطة ومتابعة المؤسسات الأجنبية بالوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي، في تصريح له /الجمعة/، إن الاستثمارات توزعت ما بين استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 450.8 مليون دينار واستثمارات محفظة بقيمة 11.2 مليون دينار.. موضحا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة نمت بنسبة 18 بالمائة لترتفع من 381.9 مليون دينار إلى 450.8 مليون دينار.

واستأثرت الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة بالنصيب الأكبر بـ 246.9 مليون دينار (تراجع بـ 3.6 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي).

وجذب القطاع الصناعي 144.6 مليون دينار (تطور بنسبة 63.3 بالمائة مقارنة مع نتائج نفس الفترة من عام 2016)، حيث شهد الربع الأول من العام الجاري دخول 7 مؤسسات أجنبية جديدة حيز الإنتاج، إضافة إلى تسجيل مشاريع توسعة في القطاع.

وبلغت الاستثمارات الخارجية في قطاع الخدمات 59.3 مليون دينار، مقابل 37.3 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2016 .

سبأ
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