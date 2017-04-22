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آخر تحديث: السبت، 22 - أبريل - 2017 الساعة 11:00:15ص
ممثلة اليونيسيف في اليمن : معاناة الأطفال اليمنيين غير مرئية لبقية العالم
قالت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في اليمن ميريتشيل ريلانيو " إن معاناة ملايين الأطفال في جميع أنحاء اليمن أصبحت غير مرئية لبقية العالم".
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ممثلة اليونيسيف في اليمن : معاناة الأطفال اليمنيين غير مرئية لبقية العالم
[22/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
قالت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في اليمن ميريتشيل ريلانيو " إن معاناة ملايين الأطفال في جميع أنحاء اليمن أصبحت غير مرئية لبقية العالم".

وأوضحت ريلانيو في تصريح نقلته إذاعة الأمم المتحدة أن تأثير النزاع في اليمن على الأطفال والعائلات أضحى كارثياً فقد أدى إلى تأجيج ما وصفته وكالات الأمم المتحدة بالأزمة الإنسانية الأكبر في العالم حيث يوجد 6.8 ملايين شخص على حافة المجاعة.

ووصفت حالة الأطفال في اليمن بالرهيبة , وقالت " نعتقد أن أزمة اليمن أصبحت مهملة وأن معاناة ملايين الأطفال باتت غير مرئية لبقية العالم", مؤكدة أن أثر الصراع على الأسر والأطفال كارثي.

وأضافت ممثلة اليونيسيف في اليمن " لذلك فإن الكثير من الأطفال يموتون من أمراض يمكن الوقاية منها أكثر من الرصاص والقنابل وفي الواقع لدينا عدد كبير من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية حيث لدينا 2.2 مليون طفل في البلاد يعانون من سوء التغذية في الوقت الراهن و460 ألفا منهم يعانون من سوء التغذية الحاد والوخيم فالوضع في هذه اللحظة رهيب حقا" .

يذكر أن اليونيسف تستعد للتوجه إلى جنيف للمشاركة في المؤتمر رفيع المستوى الذي سيعقد الثلاثاء المقبل بغرض جمع التبرعات لتوفير الإغاثة الطارئة لإنقاذ ملايين الأرواح في اليمن.

سبأ
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