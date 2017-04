L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Ciblage d'un rassemblement de l'ennemi à l'Est de Moka

TAIZ, 22 Avril (SABA)-L'armée et les comités populaires ont ciblé un rassemblement des mercenaires et envahisseurs à l'Est de Moka au gouvernorat de Taiz.



Une source militaire a indiqué à SABA, que le ciblage a causée des pertes humaines et matérielles parmi les rangs de l'ennemi.



La source a ajouté que l'aviation de l'agression saoudienne a lancé un raid contre la zone d'Al-Kasarah au district d'Al-Barih et cinq d'autres contre le village d'Al-Ghourafi et près de deux jonctions de Mouza'a et d'Al-Waza'aiah.



AM



