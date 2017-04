L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Nettoyage d'un certain nombre des sites à Al-Ghail

AL-JAWF, 22 Avril (SABA)-Les héros de l'armée et des comités populaires ont réussi à nettoyer un certain

nombre des sites au district d'Al-Ghail



Une source militaire indiquée à SABA, que des unités au sien de l'armée et des comités populaires ont attaqué des sites des mercenaires, en réussissant à nettoyer un certain nombre des sites à la vallee de Chawaq au district d'Al-Ghail.



La source a ajouté qu'on a infligée à l'ennemi des pertes humaines et saisi des armes, après l'échappement des mercenaires.



AM



