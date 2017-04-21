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آخر تحديث: الجمعة، 21 - أبريل - 2017 الساعة 11:57:41م
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مصدر عسكري: أكثر من ألف و413 ما بين قتيل وجريح خسائر العدوان خلال الـ 20 يوم الماضية في المخا 
[21/أبريل/2017] تعز - سبأ:
كشف مصدر عسكري عن إحصائية الخسائر التي تكبدتها قوى العدوان في تصعيدها الأخير في المخا وما حولها بمحافظة تعز خلال الـ 20 يوم الماضية.. مؤكدا مقتل وإصابة أكثر من ألف و413 من الغزاة والمرتزقة.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد الغزاة والمرتزقة الذين لقوا مصرعهم في التصعيد الأخير بالمخا قرابة 384 قتيل معظمهم من المغرر بهم من أبناء المحافظات الجنوبية بالإضافة إلى مرتزقة من الجنجويد (سودانيين).

وأشار المصدر إلى أن عدد الجرحى من الغزاة والمرتزقة بلغ ألف و29 جريح، توزعت إصاباتهم ما بين 517 إصابة بليغة و512 إصابة طفيفة، بالإضافة إلى أسر 10 من المرتزقة، وتدمير 27 آلية وعربة عسكرية خلال المعارك.

وأكد المصدر سقوط 51 ما بين قتيل وجريح من قيادات الغزاة والمرتزقة بعضها رفيعة في المعارك بالمخا.

ولفت المصدر إلى أن مخططات العدوان السعودي الأمريكي باحتلال الساحل الغربي مجرد أوهام ستبدد في الأيام القادمة تحت ضربات الجيش واللجان الشعبية.
سبأ
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