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آخر تحديث: الجمعة، 21 - أبريل - 2017 الساعة 10:24:40م
قوات الجيش واللجان الشعبية تواصل استهداف مواقع الجيش السعودي خلال الساعات الماضية
واصل رجال الجيش واللجان الشعبية استهداف مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في عددا من الجبهات والحدود خلال الساعات الماضية ردا على استمرار جرائم العدوان بحق اليمن وشعبه.
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  محلي
الجيش واللجان الشعبية يطهرون عدد من المواقع بمديرية الغيل بالجوف
[21/أبريل/2017] الجوف - سبأ:
تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم في عملية نوعية من دحر مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي من عدد من المواقع بمديرية الغيل بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية شنت هجوما مباغتا على مواقع المرتزقة وتمكنت من تطهير نوبة صابر وعدد من المواقع بوادي شواق بمديرية الغيل.

وأشار المصدر إلى أنه تم تكبيد مرتزقة العدوان عدد كبير من القتلى والجرحى، وإغتنام أسلحة بعد فرار مجاميع المرتزقة.
سبأ
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