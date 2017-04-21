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قيادة السلطة المحلية بتعز تعقد لقاء مع الإعلاميين 
[21/أبريل/2017] تعز - سبأ:
عقدت قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز اليوم لقاء برئاسة المحافظ عبده الجندي مع إعلاميين وصحفيين من المحافظة.

جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بهموم واحتياجات المحافظة وكذا احتياجات النازحين، والجوانب المتعلقة بتعزيز التواصل بين قيادة المحافظة والإعلاميين.

وأكد المحافظ الجندي أن اللقاء يأتي لاطلاع الصحفيين والإعلاميين على المستجدات والأحداث التي تدور في المحافظة في ظل استمرار العدوان والحصار.. وقال " لم يكن متوقعا أن يشن هذا العدوان البربري على اليمن، ولا توجد مظلومية أكبر من مظلومية الشعب اليمني على الإطلاق".

ولفت إلى المسؤولية التي تقع على عاتق رجال الإعلام والصحافة خاصة في ظل هذه المرحلة الحرجة والظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.. مشيرا إلى أن الإعلاميين هم أول ما يكتوي بنار هذه المعاناة جراء الأوضاع الراهنة.

ودعا محافظ تعز الإعلاميين إلى مساندة مسيرة الخبز الراجلة كواجب وطني وأخلاقي كونها تحمل أهداف إنسانية لتجنيب ميناء الحديدة أي أعمال عسكرية باعتباره المنفذ الوحيد المتبقي لإمداد الشعب اليمني بالغذاء والدواء.. لافتا إلى أن المسيرة تعبر عن هموم ومعاناة الشعب اليمني.

وأشاد بالشباب المشاركين بالمسيرة التي جاءت بمبادرة شبابية ذاتية طوعية معبرة عن ضمير الشعب اليمني الصابر والصامد.

ووجه المحافظ مكتب الإعلام بعقد لقاءات شهرية مع الإعلاميين والسلطة المحلية بالمحافظة لمناقشة القضايا بشفافية ومصداقية..  مؤكدا على أهمية دور الإعلاميين في كشف جرائم العدوان وتعرية مرتزقته.

وحيا الصمود الأسطوري لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والشرف دفاعا عن الوطن وسيادته وكذا صمود الشعب اليمني في وجه العدوان.

 وفتح باب النقاش وتم طرح الاستفسارات والتي تركزت حول عدد من القضايا والمواضيع التي تهم المحافظة، وطالب المشاركين في اللقاء بضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار بالمحافظة واستعادة دورها ومكانتها.. مؤكدين دعم جهود السلطة المحلية وكذا مسيرة الخبز الراجلة لتحقيق أهدافها الإنسانية.

حضر اللقاء وكيل المحافظة عبدالله أمير ووكيل وزارة الشباب والرياضة احمد العشاري ومدير عام الإعلام أبوبكر العزي ومدير الوحدة التنفيذية للإغاثة بتعز احمد المساوى ومدير مكتب المحافظ رامي الجندي.
سبأ
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