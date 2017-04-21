اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل شركة (سامسونغ) للالكترونيات تطلق هاتفها الجديد (غالاكسي اس 8) سول – سبأ:



أطلقت شركة (سامسونغ) الكورية الجنوبية للالكترونيات اليوم الجمعة هاتفها الجديد (غالاكسي اس 8) في أول عملية إطلاق لمنتج جديد بهذه الأهمية للشركة منذ سحب هاتفها (غالاكسي نوت 7) التي توقفت عن إنتاجه العام الماضي بسبب خطر انفجارها .



وذكرت وسائل الاعلام ان الطلبيات على هواتف (اس 8) بدأت مطلع هذا الأسبوع مع بدء توفرها اعتباراً من اليوم في متاجر الولايات المتحدة وكندا على أن يتم إطلاقها في أكثر من 50 بلداً آخر خلال الأسبوع المقبل.



وكانت شركة (سامسونغ) والتي تتصدر سوق الهواتف الذكية في العالم قد سجلت زيادة متواصلة في أرباحها.



ولاقى هاتف (غالاكسي اس 8) الذي كشفت عنه الشركة نهاية شهر مارس في نيويورك، استقبالاً إيجابياً من جانب الأخصائيين.



واوضحت المصادر انه تم طلب أكثر من مليون جهاز في كوريا الجنوبية من طرازي (اس 8) و(اس 8 +) الأكبر حجماً.



وسجل سهم (سامسونغ الكترونيكس) ظهر اليوم في بورصة سول ارتفاعاً بنسبة 2,18 بالمائة ليصل إلى 2058 مليون يوان.



وتمثل شركة (سامسونغ الكترونيكس) الواجهة الرئيسية لمجموعة (سامسونغ) التي تستحوذ على ما يقرب من 20 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الكوري الجنوبي.



ويأتي إطلاق سلسلة (اس 8) في مرحلة دقيقة من تاريخ الشركة العملاقة بعدما كبّد فشل أجهزة (نوت 7) وهي من نوع (فابليت) ذو الحجم الوسطي بين الهاتف الذكي والجهاز اللوحي، خسائر بمليارات الدولارات للشركة .



وعند الكشف عن هواتف (اس 8) و(اس 8 +) في نيويورك، أكدت سامسونغ أن هذه الاجهزة تمثل انطلاق عهد جديد في تصميم الهواتف الذكية.



واوضحت المصادر ان الجهازان الجديدان المزودان بشاشات بقياس 5,8 بوصة و6,2 يتميزان خصوصاً بمساعد افتراضي يحمل اسم (بيكسبي) ينافس أنظمة أخرى مشابهة أشهرها سيري من آبل إضافة إلى غوغل اسيستنت وامازون اليكسا.



وبالإضافة إلى المساعد الافتراضي، إحدى أهم الخاصيات الجديدة في هواتف (غالاكسي اس8) و(غالاكسي اس 8 +) هي عدم وجود أي زر على الواجهة الأمامية خلافاً للطرازات السابقة من (غالاكسي) أو هواتف آي فون.



وعلى غرار هواتف بيكسل التي أطلقتها غوغل، باتت الواجهة الأمامية في الطرازين الجديدين مسطحة بالكامل كما أن الشاشة تحتل مساحة أكبر نسبياً من مجمل الواجهة الأمامية مقارنة مع الطرازات السابقة.

سبأ [21/أبريل/2017]سبأ