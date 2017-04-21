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الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يطلب حظر النشاط الرياضي في المستوطنات الاسرائيلية
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الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يطلب حظر النشاط الرياضي في المستوطنات الاسرائيلية
[21/أبريل/2017] القدس المحتلة – سبأ :


أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اليوم الجمعة عن تقدمه بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بحظر النشاط الرياضي في المستوطنات التي يقيمها الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال نائب رئيس الاتحاد إبراهيم أبو سليم في تصريحات صحافية إن الطلب الفلسطيني يتضمن اتخاذ موقف حازم إزاء حظر النشاط الرياضي في المستوطنات الإسرائيلية .

وذكر أبو سليم أن هذا الطلب تم تقديمه ضمن مجموعة طلبات فلسطينية أخرى تتعلق بوقف انتهاكات الكيان الصهيوني من منع التنقل للرياضيين الفلسطينيين واستقبال المعدات والخبراء والفرق الرياضية إلى جانب تدمير المنشآت الرياضية ومنع إقامتها.

وأشار إلى أنه سيتم المتابعة مع الوزير الجنوب الإفريقي الأسبق طوكيو سيكسوال رئيس لجنة الرقابة الدولية على أوضاع كرة القدم الفلسطينية وتقريره المقدم إلى مجلس (الفيفا) الذي سيجتمع في التاسع من الشهر المقبل .

وسبق أن طالب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم كل من (الفيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بضرورة رفع الكارت الأحمر في وجه أندية المستوطنات الإسرائيلية عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي رفض الاعتراف بتلك المستوطنات .

وهدد الاتحاد الفلسطيني باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية من أجل إجبار (الفيفا) على تطبيق قوانينها تجاه أندية المستوطنات الإسرائيلية.

واشتكى الفلسطينيون مراراً من منع السلطات الإسرائيلية حركة تنقل الرياضيين الفلسطينيين داخل وخارج الأراضي الفلسطينية، وتقييد دخول منتخبات وأندية خارجية للعب في الضفة الغربية.

سبأ
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