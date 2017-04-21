إنطلاق مسيرة المشاعل والشموع مساء اليوم من خميس بني سعد بالمحويت إلى باجل





تنطلق الساعة الثامنة من مساء اليوم مسيرة المشاعل والشموع الراجلة المتوجهة إلى محافظة الحديدة .



وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية لمسيرة الخبز عز الدين الشرعبي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللجنة التحضيرية المنظمة لمسيرة الخبز الراجلة إلى ميناء الحديدة والمشاركين فيها سينطلقون الساعة الثامنة من مساء اليوم في مسيرة المشاعل والشموع الراجلة من منطقة خميس بني سعد بمحافظة المحويت وصولا إلى منطقة باجل بالحديدة.



وأشار إلى أن مسيرة المشاعل والشموع تأتي ضمن أنشطة مسيرة الخبز الراجلة من أجل إيصال رسالة مسيرة الخبز المدنية الشعبية الراجلة التي انطلقت صباح أمس الأربعاء إلى شعوب العالم للتضامن مع الشعب اليمني الذي يتعرض للتجويع والإبادة الجماعية الممنهجة من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية ودعم بريطاني أمريكي.

سبأ [21/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ