عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الداخلية الفرنسية : المشتبه به في هجوم منطقة الشانزيليزيه سلم نفسه للشرطة البلجيكية





أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الجمعة أن المشتبه به في الهجوم الذي استهدف الشرطة في منطقة الشانزيليزيه بالعاصمة باريس سلم نفسه للشرطة البلجيكية.



وقال المتحدث باسم الوزارة بيار هنري برانديه في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية إن "الرجل الذي ورد اسمه في مذكرة المطلوبين (أمنياً) التي أصدرتها السلطات البلجيكية سلم نفسه لمركز شرطة في انتويرب" البلجيكية.



اعتبر المتحدث ان من السابق لأوانه الجزم إن كان الرجل على علاقة بإطلاق النار مساء الخميس في الجادة الباريسية الشهيرة والتي قتل المسلح المعروف لدى السلطات شرطياً واصاب اثنين اخرين قبل مقتله في تبادل النيران.



واوضحت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مصدر قريب من التحقيق الفرنسي ان الرجل البالغ 35 عاماً والذي يجري استجوابه في انتويرب يعتبر شديد الخطورة وكانت الشرطة البلجيكية تبحث عنه في اطار تحقيق آخر.



واشارت الى ان الشرطة البلجيكية عثرت اثناء تفتيش منزله على أسلحة وأقنعة تخفي الوجه وتذكرة قطار انطلق الخميس صباحاً، قبل ساعات على الهجوم في الشانزيليزيه.



وأعلنت السلطات الفرنسية في وقت سابق اليوم تمكنها من التعرف على هوية المسلح الذي نفذ الهجوم على الشرطة في الجادة الشهيرة.

سبأ [21/أبريل/2017] باريس – سبأ :سبأ