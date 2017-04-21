محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجراء عملية جراحية نادرة لطفل بمستشفى الدرة بجحانة





أجريت بمستشفى الشهيد محمد الدرة بمديرية جحانة محافظة صنعاء عملية جراحية نادرة لطفل يبلغ من العمر يومين.



وأوضح مدير عام المستشفى الدكتور عبدالله القاولي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن فريق طبي بمستشفى الشهيد الدرة بقيادة إستشاري جراحة الأطفال الأستاذ دكتور عبده شمسان أجرى عملية جراحية لطفل يعاني من تشوه خلقي " ثقوب في الأمعاء "تكللت بالنجاح.



وأكد أن التشوه الخلقي نادر الحدوث وتعتبر العملية من أصعب العمليات الجراحية .. لافتا إلى أن العملية تعد الأولى من نوعها تجرى بالمستشفى.



كما أكد أن الطفل بصحة جيدة.

سبأ [21/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ