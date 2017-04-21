وقفات في عدد من مديريات أمانة العاصمة للتأكيد على الثبات والصمود في مواجهة العدوان





نظمت في عدد من مديريات أمانة العاصمة اليوم، وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة، للتأكيد على الصمود والثبات في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي والحصار على الشعب اليمني لأكثر من عامين .



ورفع المشاركون في الوقفات، لافتات ورددوا هتافات تؤكد وقوفهم صفا واحدا إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان ودحر الغزاة والمعتدين والتنديد باستمرار تحالف العدوان في ارتكاب أبشع المجازر بحق أبناء الشعب اليمني .





كما أكدوا خلال الوقفات التي أقيمت تحت شعار " ثبات وانتصار "ثباتهم وصمودهم في التصدي للعدوان السعودي ودحره من أرض الوطن .





وجدد المشاركون في الوقفات تأكيدهم الاستعداد والجهوزية لمواجهة العدوان والتضحية بالغالي والنفيس من أجل الدفاع عن الوطن وتحرير الوطن من دنس الغزاة والمحتلين ورفضهم للوصاية والتدخلات الخارجية.



وأشادوا بالتضحيات والبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف ميادين الشرف والبطولة في مواجهة العدوان ومرتزقته.



واستنكروا صمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية المخزي والمعيب إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم يندى لها جبين الإنسانية وحصار يتنافى مع كل الأعراف والمواثيق والقانون الدولي الإنساني.



سبأ [21/أبريل/2017] صنعاء – سبأ:سبأ