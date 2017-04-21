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  رياضة
مايو يفرط في فوز كان بمتناوله ويتعادل مع الفتح في بطولة كأس الوحدة
[21/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


فرط فريق 22 مايو في فوز كان بمتناوله بعدما عادله ضيفه فتح ذمار بثلاثة أهداف لمثلها في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن ختام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الوحدة اليمنية لكرة القدم.

تقدم مايو بهدفين نظيفين في الشوط الأول سجلهما لاعباه حمير المصري وسليم الصرمي في الدقيقتين السابعة و 11 على الترتيب.

وفي الشوط الثاني الذي شهد طرد قائد فريق 22 مايو حمير المصري لسوء السلوك، قلص لاعب الفتح سامي التام النتيجة بإحرازه هدف عند الدقيقة 69، لكن مايو عزز النتيجة بهدف لاعبه شهاب الصغير في الدقيقة 73.

واستطاع فريق الفتح معادلة النتيجة إثر تسجيله هدفين بواسطة هلال الشلال ومحمد خالد عند الدقيقتين 76 و 79.

بهذا التعادل حرم الفتح مضيفه مايو من الارتقاء إلى المركز الثاني، ليضع أول نقطة في رصيده ويبقى في المركز الأخير، في حين ظل مايو في المركز الرابع بخمس نقاط متساوياً مع اليرموك الثالث بنفس الرصيد لكن مايو يتخلف بفارق الأهداف.

وكان فريق شباب البيضاء الخامس بأربع نقاط تغلب أمس على مضيفه العروبة الثاني بست نقاط بهدف نظيف.

وتستأنف منافسات الجولة الرابعة لحساب المجموعة الثانية الأربعاء المقبل بلقاء وحيد يجمع فريقي وحدة صنعاء صاحب المركز الثاني بسبع نقاط وضيفه اتحاد اب الرابع بثلاث نقاط.

سبأ
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