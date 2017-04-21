عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير المالية الألماني : إنتخابات الرئاسة في فرنسا تمثل خطراً على الاقتصاد العالمي





إعتبر وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله الانتخابات الرئاسية في فرنسا والتي ستجرى جولتها الأولى مطلع الأسبوع القادم تمثل خطراً على الاقتصاد العالمي.



وقال شيوبله في تصريحات على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن اليوم الجمعة "ليس سرا أننا لن نهتف بحماس إذ أسفرت نتائج الأحد عن جولة ثانية بين لوبان وميلينشون".



ويختار الناخبون الفرنسيون رئيساً من خلال جولتين ستعقدان في 23 أبريل والسابع من مايو القادم .



وأظهرت استطلاعات الرأي على مدار أشهر توقعات بأن مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان ستصل إلى الجولة الثانية قبل أن تخسر في المرحلة الأخيرة.



وتخوض زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان حملة تروج من خلالها لإخراج فرنسا من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.



وأثار مرشح أقصى اليسار جان لوك ميلينشون أيضاً احتمال انفصال فرنسا عن الاتحاد الأوروبي.

سبأ [21/أبريل/2017] واشنطن – سبأ :سبأ