محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المنظمة الوطنية للحقوق والحريات والتنمية تدين إستهداف العدوان لمنزل شيحان بمديرية المتون





أدنت المنظمة الوطنية للحقوق والحريات والتنمية بمحافظة الجوف إستهدف طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي منزل المواطن محسن شيحان بمنطقة العضبة بمديرية المتون، ما إدى إلى إستشهاده وعدد من الأطفال والنساء.



واعتبرت المنظمة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إستهداف تحالف العدوان لمنزل المواطن وتدميره على رؤوس ساكنيه، جريمة بشعة بحق الآمنين الذين يفتقرون لأبسط مقومات الحياة والإحتياجات الإنسانية .



وحملت المنظمة دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية إستهداف المدنيين بالمحافظة .. مؤكدة أهمية التحرك الجاد والفعال وتكاتف جهود الناشطين والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية لفضح جرائم العدوان وإيصال معانات أبناء الشعب اليمني من الأطفال والنساء للشعوب والحكومات العالمية وأصحاب الضمائر الحية .

سبأ [21/أبريل/2017] الجوف - سبأ:سبأ