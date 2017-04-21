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  رياضة
خفض عدد الرياضات في دورة الالعاب الاسيوية باندونيسيا إلى 39 رياضة
[21/أبريل/2017] كوالالمبور – سبأ :


أعلن المجلس الاولمبي الاسيوي اليوم الجمعة عن خفض عدد الرياضات في برنامج دورة الالعاب الاسيوية الـ 18 التي تستضيفها اندونيسيا صيف 2018 إلى 39، منها واحدة غير مؤكدة حتى الان.

وقال مدير عام المجلس حسين المسلم في بيان له "ان البرنامج الرياضي للالعاب انخفض الى 39 رياضة 53 لعبة و426 مسابقة".

وكان المجلس أعلن في السادس من مارس الحالي عقب زيارة لوفد منه إلى اندونيسيا لتفقد المنشآت والاستعدادات للاستضافة، أن الالعاب ستتضمن 42 رياضة حدا أقصى، منها 8 من خارج البرنامج الاولمبي، لكن اندونيسيا أكدت في وقت لاحق أنها تريد برنامجاً من 37 رياضة في الدورة.

ويبقى عدد الرياضات أكثر مما كان عليه في دورة الالعاب الاسيوية السابقة في اينشون بكوريا الجنوبية صيف 2014 (36 رياضة)، منها رياضات من خارج البرنامج الاولمبي كالمصارعة الهندية والكابادي والووشو والسوفت تنس.

كما يبقى أكثر من البرنامج الرياضي في دورة الالعاب الاولمبية الصيفية في طوكيو عام 2020م والذي يتضمن 33 رياضة، بعد اضافة خمس رياضات جديدة اليه.

وتدرج في الالعاب الاسيوية عادة رياضات من خارج البرنامج الاولمبي تحظى بشعبية في المنطقة الجغرافية التي تستضيفها.

وخرجت رياضة الكريكيت من برنامج آسياد اندونيسيا بعد ان اشتكى المجلس الاولمبي من أن الدول الرئيسية فيها لن ترسل فرقها القوية.

ومن الرياضات الجديدة في برنامج الالعاب الاسيوية، الفنون القتالية الاندونيسية، الطيران المظلي (باراغلايدينغ) والمزلاج المائي (جت سكي) والتسلق الرياضي.

ومن المحتمل أن ينخفض عدد الرياضات في الآسياد الى 38 رياضة كون اعتماد منافسات الفروسية مرتبط بانتخاب اتحاد اسيوي قبل عام على الاقل من انطلاق الالعاب المقرر في 18 أغسطس 2018م.

ومنح المجلس الآسيوي اندونيسيا استضافة الالعاب في 2014م على هامش ألعاب اينشيون، بعد انسحاب فيتنام بسبب مشاكل مالية.

سبأ
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