رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مايو يحقق فوزاً عريضاً على منتخب تعز في بطولة كأس الوحدة لكرة السلة





حقق فريق 22 مايو فوزاً عريضاً على ضيفه منتخب تعز بنتيجة 60 مقابل 38 في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة نادي 22 مايو في افتتاح دور الإياب لبطولة كأس الوحدة اليمنية لكرة السلة لفئة المختلط (كبار وناشئين).



تفوق مايو في الفترتين الأولى والثانية 14 / 8 و 10 / 8، قبل أن يفوز منتخب تعز في الفترة الثالثة بمحصلة 14 / 12، لكن مايو حسم الفترة الرابعة لمصلحته 24 / 8.



بهذا الفوز صعد فريق 22 مايو للمركز الثاني مؤقتاً برصيد 6 نقاط، في حين ظل منتخب تعز في مؤخرة الترتيب بأربع نقاط.



وكان فريق 22 مايو لفئة الأشبال اقترب من التتويج بلقب البطولة لفئة الأشبال بعد تجاوزه امس ضيفه الشرطة بنتيجة 36 / 25.



وتغلب مايو في الفترتين الأولى والثانية 7 / 6 و 12 / 4، قبل ان يحقق الشرطة الفترة الثالثة 10 / 5 لكن مايو استطاع حسم الفترة الرابعة 12 / 5.



بهذا الفوز رفع مايو رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، وبقي فريق الشرطة في المركز الثاني بأربع نقاط.

سبأ [21/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ