رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المدير المالي لصندوق رعاية النشء والرياضة: العدوان تسبب في تراجع الإيرادات إلى النصف





أكد المدير المالي لصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة عفيف المخلافي أن العدوان الغاشم على اليمن وحصاره الجائر تسبب بتراجع كبير في إيرادات الصندوق بلغت نحو 50 بالمائة.



وأوضح المخلافي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك التراجع الكبير في إيرادات الصندوق أثر سلباً على تمويل ودعم كافة الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية، مبيناً أن وضع الصندوق ليس أفضل حالاً من الجهات الحكومية والصناديق الأخرى في ظل الأوضاع والظروف الراهنة.



وأشار إلى أن استهداف العدوان البربري لمصانع الإسمنت التي تعد أحد المصادر الرئيسية لموارد صندوق رعاية النشء والرياضة، بالإضافة إلى وقوع بقية مصانع الإسمنت في المحافظات التي تسيطر عليها قوات الغزو والاحتلال أثر بصورة كبيرة على موارد الصندوق.



ولفت المدير المالي لصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة إلى أن حصار العدوان وتعمده إغلاق كافة المنافذ الجمركية التي تعد المصدر الثاني من مصادر إيرادات الصندوق أثر كثيراً على إيراداته، مشيراً إلى أنه لم يتبق من موارد الصندوق سوى مصدران يتمثلان في بعض شركات التبغ ونسبة الواحد بالمائة التي حددها القانون من أرباح شركات الاتصالات.



وأكد المخلافي أن إدارة الصندوق تعمل على تجاوز مشكلة تراجع إيرادات الصندوق من خلال العديد من الإجراءات التي تنفذها بهدف مواجهة العجز ومنها متابعة المديونية المتأخرة لدى الشركات وتشكيل لجان لمراجعة ومتابعة تحصيل موارد الصندوق للسنوات السابقة.



وأشاد المدير المالي بجهود كافة العاملين في الصندوق وقيادة وزارة الشباب والرياضة من أجل مواجهة ذلك التراجع ومعالجة المشاكل التي تواجه الصندوق وإيراداته.

سبأ [21/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ