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آخر تحديث: الجمعة، 21 - أبريل - 2017 الساعة 07:37:35م
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وزير الخارجية الياباني يعلن عن محادثات ثلاثية بشأن كوريا الشمالية الثلاثاء المقبل
[21/أبريل/2017] طوكيو – سبأ :


أعلن وزير الخارجية الياباني فوميئو كيشيدا عن اجراء محادثات بين بلاده والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في طوكيو يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الازمة بشأن كوريا الشمالية.

وقال كيشيدا في تصريح للصحفيين اليوم إن المحادثات ستجمع كبار مفاوضي الدول الثلاث في المحادثات السداسية المتوقفة حول التطوير الصاروخي والنووي لكوريا الشمالية.

واشار الى المحادثات ستضم كل من كينجي كاناسوغي احد كبار المسئولين في وزارة الخارجية اليابانية وجوزيف يون مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن قضايا كوريا الشمالية وكيم هونغ كيون ممثل كوريا الجنوبية الخاص.

واوضح وزير الخارجية الياباني ان المسئولين الثلاثة سيناقشون خلال اجتماعهم الأوضاع في كوريا الشمالية والقيام برد منسق بين الدول الثلاث.

تجدر الاشارة الى أن المحادثات السداسية حول كوريا الشمالية، كانت تضم الولايات المتحدة وروسيا والصين واليابان بجانب شطري كوريا.

سبأ
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