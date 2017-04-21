محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 26 ألف مستفيد من الخدمات الطبية بمستشفى الشهيد الدرة بجحانة بصنعاء





بلغ عدد المستفيدين من خدمات مستشفى الشهيد محمد الدرة بمديرية جحانة محافظة صنعاء خلال الربع الأول من العام الجاري 26 ألف مستفيد.



وأوضح تقرير صادر عن المستشفى تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد المستفيدين من العيادات الخارجية تسعة آلاف و718 مستفيد وأربعة آلاف و533 من قسم الطوارئ و323 مستفيد من العمليات و378 من أقسام الرقود وأربعة مستفيدين من العناية المركزة.



وأشار التقرير إلى أن 68 حالة استفادت من قسم الحضانة و177 من أقسام الولادة وستة آلاف و297 من المختبر و846 من الأشعة السينية وألف و98 من الأشعة التلفزيونية و 179 من قسم تخطيط القلب وألفين و 400 مستفيد من أقسام الرعاية الصحية الأولية.



وأرجع مدير عام المستشفى الدكتور عبدالله القاولي تطور الخدمات الطبية بالمستشفى إلى اهتمام قيادة المحافظة ومكتب الصحة برفد المستشفى بالإمكانات للارتقاء بمستوى العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.



سبأ [21/أبريل/2017] صنعاء – سبأ:سبأ