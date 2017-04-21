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آخر تحديث: الجمعة، 21 - أبريل - 2017 الساعة 06:25:20م
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محافظ ريمة يؤكد أهمية التحرك لجبهات وميادين العزة لمواجهة العدوان
[21/أبريل/2017] ريمة – سبأ:


أكد محافظ ريمة حسن العمري أهمية التحرك إلى ميادين وجبهات العزة والشرف لمواجهة تحالف العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته وخاصة جبهات السواحل الغربية اليمنية.

وأكد المحافظ العمري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الشعب اليمني عصي على الغزاة والمحتلين على مر التاريخ وستظل مقبرة الغزاة .

ودعا إلى تعزيز التلاحم والاصطفاف في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره والتصدي لكل المحاولات الساعية لتمزيق النسيج الاجتماعي بين أبناء الوطن .

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن في ظل استمرار العدوان والحصار، تتطلب تضافر الجهود لمواجهة مخططات تحالف العدوان ومؤامراته التي تحاك ضد اليمن وتستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي وخيرات وثروات البلاد.

وأكد المحافظ العمري أهمية مضاعفة الجهود ورفع مستوى اليقظة الأمنية والعمل بروح الفريق الواحد إلى جانب الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية لحماية المحافظة من أي عناصر أو جماعات تستهدف زعزعة أمن واستقرار السلم الاجتماعي.

وحث أبناء قبائل ريمة على الانضمام إلى المسيرة الراجلة التي انطلقت من صنعاء باتجاه محافظة الحديدة والمشاركة الفاعلة فيها انطلاقا من الواجب الوطني الذي يحتم على الجميع المساهمة في الدفاع عن الوطن ودحر الغزاة والمعتدين.

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