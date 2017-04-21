عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخرين في هجوم على مقر للجيش شمال افغانستان





لقي ثلاثة جنود أفغان على الأقل مصرعهم وأصيب عدد آخر بجروح اليوم الجمعة في هجوم نفذه مسلحون من حركة طالبان على مقر للجيش شمال البلاد.



وقال ضابط في الجيش الافغاني في تصريح نقلته وكالة انباء رويترز إن الهجوم وقع قرب مسجد بالقاعدة في مزار الشريف عاصمة إقليم بلخ أثناء مغادرة الجنود صلاة الجمعة.



فيما ذكر ضابط آخر في الجيش إن المهاجمين استخدموا أزياء وعربات عسكرية للمرور عبر ثلاث نقاط تفتيش قبل أن ينفذوا الهجوم.



وتخوض الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب حرباً منذ فترة طويلة مع مسلحي حركة طالبان وجماعات متشددة أخرى.



وتعد القاعدة مقر للفيلق 209 بالجيش الوطني الأفغاني ويغطي نطاقها معظم شمال أفغانستان بما في ذلك إقليم قندوز الذي يشهد اشتباكات عنيفة.

سبأ [21/أبريل/2017] مزار الشريف – سبأ :سبأ