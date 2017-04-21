[21/أبريل/2017] المحويت - سبأ:
يدشن مكتب الصحة والسكان بمحافظة المحويت وجمعية العون المباشر الإثتين المقبل مخيم طبي مجاني لجراحة العيون وإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات بالمستشفى الجمهوري بالمحويت .
يستهدف المخيم إجراء معاينة وفحوصات طبية وكذا إجراء 250 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات .
وأوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أمين حبيش لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المخيم الذي سينفذه فريق طبي متكامل من أخصاىيي جراحة وأمراض العيون سيبدأ الاثنين المقبل تسجيل ومعاينة الحالات المرضية وتحديد الحالات التي تستدعي إجراء عمليات لإزالة المياه البيضاء أو زراعة عدسات وغيرها.
وأشار إلى أهمية المخيم في تخفيف معانات المواطنين .. داعياً المواطنين إلى الإستفادة من المخيم المجاني والتوجه للتسجيل وإجراء الفحوصات اللازمة بالمستشفى الجمهوري .
سبأ