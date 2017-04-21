عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطات الفرنسية تعلن تعرفها على هوية منفذ الهجوم في جادة الشانزلزيه بباريس





أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الجمعة عن تمكنها من التعرف على هوية المسلح الذي نفذ الهجوم على الشرطة في جادة الشانزلزيه في باريس امس الخميس وأسفر عن مقتله ومقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين.



وقال مدعي باريس فرانسوا مولانس في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إن السلطات حددت هوية المسلح الذي قتل شرطياً وأصاب اثنين آخرين وسط باريس امس لكنها لن تعلن اسمه إلى أن يتأكد المحققون ما إن كان له شركاء.



وأضاف مولانس في تصريحاته ان "هوية المهاجم معروفة وتم التأكد منها.. لن أعلن اسمه لأن التحقيقات والحملات مستمرة" .. مشيراً الى "ان المحققين يريدون أن يتأكدوا إن كان له شركاء أم لا".



من جانبه قال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون إن منفذ هجوم باريس مواطن فرنسي وفقاً للتحقيقات والتي مازالت مستمرة .



كانت تقارير اشارت الى أن المعتدي فرنسي في الـ 39 من العمر وكان يخضع لتحقيق جهاز مكافحة الإرهاب.



وأفادت أن الرجل كان يخضع للتحقيق بعد أن أعرب عن نيته قتل شرطيين وأوقف في 23 فبراير ثم أفرج عنه لعدم كفاية الأدلة.



وكان قد حكم عليه في العام 2005م بالسجن لنحو 15 سنة لمحاولة قتل شرطي وطالب وأخيه في منطقة باريس.



وكان شرطي فرنسي قد قتل بالرصاص وأصيب اثنان آخران وسط باريس في هجوم وقع قبل أيام من انتخابات الرئاسة.



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفرنسية بيير هنري برانديه إنه لم تعد هناك خطورة على حياة الشرطيين المصابين.



وندد الرئيس فرانسوا هولاند "بجريمة القتل الخسيسة" التي وقعت في جادة الشانزليزيه ولقي فيها المهاجم مصرعه برصاص الشرطة ووصفه بأنه عمل إرهابي.



وكان الشارع الواسع الشهير المؤدي إلى قوس النصر يعج بالمواطنين والسائحين الذين خرجوا للاستمتاع بجو ربيعي.



لكن الشرطة سرعان ما أخلت المنطقة التي ما زالت خاوية إلا من قوات الأمن المسلحة وعربات الشرطة.

سبأ [21/أبريل/2017] باريس – سبأ:سبأ