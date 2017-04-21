محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب حقوق الإنسان بالجوف يدين استهداف العدوان لمنزل شيحان بمديرية المتون





أدان مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف إستهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي أمس لمنزل المواطن محسن شيحان، ما أدى إلى إستشهاده وزوجته وإصابة أطفاله بجروح بالغة .



واعتبر مكتب حقوق الإنسان بالجوف في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إقدام تحالف العدوان على إرتكاب هذه المجازر الدموية بحق أبناء الشعب اليمني، جرائم يندى لها جبين الإنسانية وتتنافى مع الأعراف والمواثيق والقانون الدولي الإنساني.



وحمل البيان دول تحالف العدوان بقيادة السعودية مسؤولية إستمرار الجرائم بحق اليمنيين .. مستنكرا صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن في التغاضي عن جرائم العدوان .

سبأ [21/أبريل/2017] الجوف - سبأ:سبأ