محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة مناصرة للحد من إنتشار زواج الأطفال بمديرية المخادر بإب





دشنت بمديرية المخادر محافظة إب حملة مناصرة للحد من إنتشار زواج الأطفال، تنفذه مؤسسة القيادات الشابة بتمويل منظمة اليونيسيف تحت شعار " معا للحد من زواج الأطفال ومعا ليبقى أطفالنا بالمدارس".



تهدف حملة المناصرة التي تستمر شهر بالتعاون مع فريق تضافر لسن آمن للزواج وجمعية العفيف الخيرية ومبادرة وي كان ومبادرة الطفولة الآمنة ومبادرة أفلاطون، إلى تأهيل الأطفال اليافعين والحد من الزواج المبكر لما له من أضرار ومخاطر على الفرد والمجتمع.



كما تهدف الحملة إلى توفير أجواء آمنة ومستقرة لحياة الأطفال والمساهمة في التوعية المجتمعية للحد من تسرب الأطفال من المدارس وضرورة إستكمال تعليمهم .



وفي الفعالية حث مشرف فريق تضافر بالمديرية زهير الهناهي المواطنين وأوليا الأمور بالمديرية على التعاون مع فرق التوعية الميدانية وإيصال الرسالة بالحد من زواج الأطفال وأهمية إستكمال تعليمهم .



وأشار إلى أن حملة المناصرة للحد من إنتشار زواج الأطفال تستهدف في هذه المرحلة مديريتي المخادر والعدين .. مشيدا بتعاون قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمجلس المحلي بمديرية المخادر ومكتب التربية ومؤسسة القيادات الشابة واليونيسيف لدعم الحملة وتسهيل مهام وعمل الفرق الميدانية المكلفة بما يحقق الأهداف والغايات المرجوة.



وقدمت خلال الفعالية فقرات فنية وإنشادية، كما تم عرض مسرحي بعنوان " تاجر الأرواح".

سبأ [21/أبريل/2017] إب - سبأ:سبأ