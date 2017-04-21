عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل شخصين وإصابة ثالث في إطلاق نار بمدينة خاباروفسك شمال شرق روسيا





قتل شخصان وأصيب ثالث في حادث إطلاق نار داخل مصلحة الأمن الفيدرالية الروسية في مدينة خاباروفسك شمال شرقي روسيا .



وأفادت مصلحة الأمن الفيدرالي في بيان لها ان شخصاً مجهولاً شن هجوماً على قسم المراجعين التابع لمصلحة الأمن الفيدرالية في خاباروفسك بإطلاق النار على المراجعين في القسم.



واضاف ان الحادث أدى إلى مقتل موظف في المصلحة وأحد المراجعين وإصابة مواطن آخر .. مؤكدة أنه جرى تصفية المهاجم في عين المكان.



وكانت روسيا شهدت في الثالث من ابريل الجاري هجوماً استهدف محطة مترو في مدينة سان بطرسبورغ وأدى الى مقتل 11 شخصاً واصابة 51 آخرين.

سبأ [21/أبريل/2017] موسكو – سبأ :سبأ