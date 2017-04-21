رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجراء قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم





أجريت قرعة نصف نهائي دوري أبطال اوروبا لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية اليوم الجمعة، وأسفرت عن مواجهة الجارين ريال مدريد مع أتلتيكو في ديربي مدريدي، ويوفنتوس الإيطالي مع موناكو الفرنسي.



وينتظر ان تقام مباراتا الذهاب من دور الأربعة يومي 2-3 من مايو القادم، على أن تكون مباراة العودة بعد ذلك بأسبوع واحد في 9-10 من الشهر ذاته.



كما تقام المباراة الأولى بين الريال وأتلتيكو في السانتياغو برنابيو، والاياب سيكون في استضافة أتلتيكو على ملعب الفيسنتي كالديرون.



وستلعب المباراة الأولى من نصف النهائي الثاني على أرضية استاد لويس الثاني في الإمارة الفرنسية، فيما ستكون مباراة العودة على اليوفنتوس أرينا في تورينو.



ويسعى كل من موناكو الفرنسي وأتلتيكو الإسباني إلى تحقيق اللقب الأول في المسابقة، ويطمح ممثل إيطاليا الوحيد إلى العودة لمنصات التتويج الأوروبية بعد طول غياب، ويحلم النادي الملكي بالحفاظ على لقبه كأول نادي يحقق اللقب في موسمين متتالين، وبالوصول إلى اللقب الثاني عشر لدوري الأبطال في تاريخه.

سبأ [21/أبريل/2017] نيون – سبأ :سبأ