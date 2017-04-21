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آخر تحديث: الجمعة، 21 - أبريل - 2017 الساعة 06:25:20م
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توزيع 200 سلة غذائية في مديرية المغلاف بالحديدة
[21/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:


دشنت مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بالتنسيق مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة اليوم توزيع السلة الغذائية لأبناء قرية دير دعام بمديرية المغلاف ضمن مشاريع الدعم للأسر الفقيرة بمديريات المحافظة.

وأوضح مدير فرع مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بالحديدة صادق السعيدي أن المساعدات الغذائية تستهدف 200 أسرة من مديرية المغلاف.

وأشار إلى أن المؤسسة ستواصل تنفيذ مشاريعها الخيرية لتحقيق التكافل الإجتماعي بين أبناء الوطن والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية التي تواجه المواطن جراء العدوان والحصار.

سبأ
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