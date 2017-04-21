عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس البرلمان الأوروبي : قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن العودة عنه





أكد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني إن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن العودة عنه إذا خسر أنصار هذا القرار الانتخابات البرلمانية المبكرة القادمة في بريطانيا .



وقال تاياني في حديث مع صحيفة (الغارديان) البريطانية، ان لندن في حال رغبت في سحب قرارها بالخروج فإن الإجراءات ستكون واضحة ولن يتطلب الأمر حتى الرجوع إلى القضاء.



وأكد أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيفرحها بقاء بريطانيا في الاتحاد إذا قررت ذلك.



بالتوازي مع ذلك، هدد رئيس البرلمان الأوروبي بعرقلة إي صفقة خاصة بخروج بريطانيا في حال لم تضمن احترام حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في الأراضي البريطانية بشكل كامل.



وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد دعت في 18 أبريل إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 8 يونيو القادم .. مؤكدة حاجة البلاد إلى "برلمان وحكومة قويين" لمواجهة تحديات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

سبأ [21/أبريل/2017] لندن – سبأ :سبأ