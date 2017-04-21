محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة إمكانية دعم منظمة أطباء بلا حدود لمركز الغسيل الكلوي بإب





ناقش وكيل محافظة إب الدكتور أشرف المتوكل مع رئيس منظمة أطباء بلا حدود السويسرية الدكتور ماتورو إيدا، إمكانية دعم المنظمة لمركز الغسيل الكلوي بالمحافظة في إطار خدماتها الطبية والإنسانية لأبناء المحافظة.



وتطرق اللقاء بحضور مدير مكتب الصحة العامة الدكتور عبدالملك الصنعاني ورئيس هيئة مستشفى الثورة العام الدكتور محمد المجاهد ونائب مدير عام الهيئة الدكتور جبر الخولاني، الجوانب المتصلة بتدخل المنظمة للعمل بمستشفى ناصر بالمحافظة وآلية توزيع الأدوية والمساعدات الطبية وفق معيار الأولوية والاحتياج .



واستعرض اللقاء الترتيبات الجارية لإعداد مشروع النظام الأساسي لمجلس الأمناء لرعاية مرضى الفشل الكلوي المزمع إنشائه الأيام القادمة وإشراك المنظمات الأممية والإنسانية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الدعم لمركز الغسيل الكلوي، الذي توقف العمل فيه نتيجة نفاد كميات مواد الغسيل الكلوي جراء العدوان والحصار.



وأشاد الوكيل المتوكل بالخدمات الطبية والإنسانية التي تقدمها منظمة أطباء بلا حدود السويسرية .. معربا عن أمله في أن تسهم المنظمة في دعم مركز الغسيل الكلوي في إنقاذ حياة المئات من المرضى الذين تزداد معاناتهم الإنسانية بسبب صعوبة حصولهم على الخدمات الطبية جراء منع دول تحالف العدوان من دخول مواد الغسيل الكلوي والمستلزمات الطبية، مما تسبب في وفاة أكثر من 200 حالة منذ بداية العدوان .



وأشار إلى أن إنشاء مجلس أمناء لرعاية مرضى الفشل الكلوي يهدف لتعزيز المشاركة الشعبية والمنظمات الإنسانية في دعم مركز الغسيل الكلوي لإنقاذ حياة عشرات المرضى .



فيما أكد رئيس منظمة أطباء بلا حدود أن المنظمة تركز جهودها حاليا في المحافظة على الحالات ذات الأولوية كمكافحة سوء التغذية ورعاية النازحين وتقديم الخدمات الطبية للمصابين جراء الحوادث.



وأشار إلى أنه سيقدم طلبا للمركز الرئيسي للمنظمة في سويسرا للمساهمة في تخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي بالمحافظة.



سبأ [21/أبريل/2017] إب – سبأ:سبأ