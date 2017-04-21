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آخر تحديث: الجمعة، 21 - أبريل - 2017 الساعة 06:25:20م
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  اقتصاد
إرتفاع اسعار النفط وخام برنت يسجل 53.07 دولار للبرميل
[21/أبريل/2017] سنغافورة – سبأ :


إرتفع سعر برميل النفط اليوم الجمعة الى 53.07 دولار للبرميل فيما لا يزال متجهاً لتكبد أكبر خسارة أسبوعية في شهر وسط شكوك في أن تؤدي تخفيضات الإنتاج إلى إعادة التوازن للسوق التي تعاني من تخمة بالمعروض.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم شهر أقرب استحقاق ثمانية سنتات يسجل 53.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش لكنه يظل متجهاً لتكبد خسارة أسبوعية بنسبة خمسة بالمائة .

كما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في عقود شهر أقرب استحقاق 50.82 دولار للبرميل بزيادة 11 سنتاً عن الإغلاق السابق، في الوقت الذي يتجه لتسجيل هبوط أسبوعي نسبته 4.5 بالمائة هو الأكبر منذ العاشر من مارس أيضاً.

ونزل الخامان أكثر من 3.5 بالمائة لكل منهما في وقت سابق هذا الأسبوع بعدما ثارت الشكوك في تأثير الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من العام الحالي.


وقفز الإنتاج الأمريكي نحو 10 بالمائة منذ منتصف 2016 ليصل إلى 9.25 مليون برميل يومياً .. مقترباً من مستويات السعودية وروسيا أكبر منتجين للنفط في العالم.

سبأ
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