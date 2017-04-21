محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأرصاد ينبه قاطني المناطق الصحراوية من الأجواء الحارة المصحوبة بالعوالق الترابية





نبه المركز الوطني للأرصاد قاطني المناطق الصحراوية بأخذ الإحتياطات اللازمة من الأجواء الحارة المصحوبة بالعوالق الترابية.



كما نبه المركز في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الصيادين ومرتادي البحر في باب المندب والسواحل الغربية من اضطراب البحر خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وتوقع المركز أن تكون الأجواء بالمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية صحوة إجمالا مع احتمال تشكل خلايا متفرقة من السحب المنخفضة نهارا على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية قد يرافقها هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء منها.



وأشار إلى أن الأجواء بالمناطق الصحراوية سماء خالية من السحب بوجه عام ومغبرة نسبيا والرياح شمالية شرقية، ودرجة حرارة مرتفعة قد تصل إلى نهاية الثلاثينيات على صحاري حضرموت ومأرب.



فيما تكون الأجواء بالمناطق الساحلية صحوة إلى غائمة جزئيا على معظم سواحل الجمهورية وحارة بوجه عام والرياح السطحية نشطة على باب المندب والسواحل الغربية، تتراوح سرعتها من 12 إلى 24 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.



وبحسب النشرة فإن أرخبيل سقطرى سيشهد أجواء غائمة جزئيا والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 5 إلى 15 عقدة.

سبأ [21/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ