Taiz: Meurtre de neuf mercenaires de l'agression



TAIZ, 21 Avril (SABA)-Neuf mercenaires de l'agression saoudienne ont été tués aujourd'hui dans dans les zones d'Al-Moukalkal, d'Al-Jahmaliah et la vallée de Salah à Taiz.

Une source militaire a indiqué à SABA que sept mercenaires de l'agression ont été tués par le feu de l'armée et des comités populaires dans la zone d'Al-Moukalkal au district de Salah.



La source a souligné que deux d'autres ont été tuees dans des opérations de sniper l'un dans la zone d'Al-Jahmaliah et l'autre dans la vallee de Salah.



La source a déclaré que l'aviation de l'agression saoudienne a lancé un raid contre la zone d'Al-Zahari au district de Moka.

AM



[21/أبريل/2017]SABA