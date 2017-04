Moka: Meurtre et blessures de plus de 80 des envahisseurs et des mercenaires



TAIZ, 21 Avril (SABA)- Des unités spécialisées de l'armée et des comités populaires ont exécuté une opération visant des rassemblements ses envahisseurs et des mercenaires au nord du district de Moka dans le gouvernorat de Taiz, faisant dizaines des mort et des blessés parmi leurs rangs .



Une source militaire a confirmé la mort et la blessure de plus de 80 envahisseurs et mercenaires, y compris des dirigeants , des Janjawid et des soldats émiratis.



AM



SABA [21/أبريل/2017]SABA