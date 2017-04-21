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آخر تحديث: الجمعة، 21 - أبريل - 2017 الساعة 04:57:09م
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  اقتصاد
إستقرار اسعار الذهب عند 1280 دولار للأوقية
[21/أبريل/2017] لندن – سبأ:
إستقر الذهب اليوم الجمعة مع استمرار الطلب على الملاذات الآمنة في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون انتخابات الرئاسة الفرنسية الوشيكة التي يصعب التنبؤ بنتائجها.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1280.01 دولار للأوقية (الأونصة) متجهاً لتكبد أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع.

كما نزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1281.40 دولار للأوقية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة سيفيبوف ويحظى بمتابعة قوية أن المرشحين الأوفر حظاً في الانتخابات الفرنسية وهما إيمانويل ماكرون ومارين لوبان يفقدان بعض الزخم قبل الجولة الأولى من الانتخابات التي تجرى بعد غدٍ الأحد .

وقد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية أيضاً إلى تقويض الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر أي فائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3 بالمائة إلى 17.95 دولار للأوقية لتواصل خسائرها للجلسة الخامسة.

وتراجع البلاتين 0.7 بالمائة إلى 970.90 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 798.55 دولار للأوقية بعد صعوده أكثر من ثلاثة بالمائة في الجلسة السابقة.
سبأ
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