الزراعة تنفذ برنامج تدريبي للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية في محافظتي الحديدة وحجة [21/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:

تنفذ وزارة الزراعة والري بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) برنامج تدريبي للمزارعين في محافظتي الحديدة وحجة في مجال الصحة الحيوانية وزراعة محاصيل الحبوب الغذائية المختلفة.



وأوضح مدير عام الصحة الحيوانية والحجر البيطري بالوزارة الدكتور ياسر الإرياني لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن البرنامج الذي يستمر حتى نهاية مايو القادم يتضمن دورات تدريبية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية في كل من محافظتي الحديدة وحجة، لتوعية المزارعين وإرشادهم بالمعاملات والأساليب الزراعية السليمة والتقنيات الحديثة بما يخدم الإنتاج الزراعي في المناطق المستهدفة.



وأشار الى أن التدريب يركز على تعريف المزارعين وتدريبهم على الخدمات الصحية للحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض، الى جانب تشجيع المزارعين على الاستفادة من التقنيات والممارسات الزراعية الحديثة التي تسهم في رفع إنتاجية وجودة المحاصيل الزراعية بما يخدم عملية تحسين مصادر الدخل المعيشي للأسر الزراعية والنازحين لاسيما في المناطق الريفية.



وبين الدكتور الإرياني أن البرنامج يستهدف تدريب ما يزيد عن 4 آلاف و71 مزارع ومزارعة في مديريات عبس وبني قيس بمحافظة حجة وكذا مديريات المراوعة وباجل والزهرة في محافظة الحديدة .. مشيراً إلى أن آلية التدريب يجري تنفيذها على مبدأ المدارس الحقلية للمزارعين بالمشاركة والتعلم بالمشاهدة العملية للتقنيات الحديثة التي تساعد على زيادة الإنتاجية الزراعية سواء في مجال الإنتاج النباتي أوالحيواني وكيفية وقاية المواشي وحمايتها من الأمراض الخطيرة العابرة للحدود.



ولفت مدير عام الصحة الحيوانية الى أن تنفيذ هذه البرامج يأتي في إطار اهتمام قيادة الوزارة وتوجهاتها لتعزيز الخدمات الزراعية وتقديمها للمزارعين في مختلف مناطق الجمهورية، حيث ان خطة الوزارة في هذا الجانب تتضمن التركيز على جوانب الخدمات الزراعية من إرشاد زراعي ووقاية نباتات والاهتمام بالصحة الحيوانية وغيرها من الأنشطة الزراعية.



ونوه بدور الفاو في تنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية النوعية، وإسهامها في دعم ومساندة جهود الوزارة وتوجهاتها لتطوير إنتاجية المحاصيل الزراعية المختلفة والاهتمام بالصحة الحيوانية وتنمية هذا القطاع كأحد أهم مصادر الأمن الغذائي في البلاد.

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