اليمن في المجموعة الرابعة للشباب والخامسة للناشئين في تصفيات كأس آسيا2018 [21/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

أوقعت قرعة تصفيات بطولة كأس آسيا للشباب (تحت 19 عاماً) لكرة القدم 2018 منتخب اليمن ضمن المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات السعودية (مستضيف المجموعة)، تركمانستان، والهند.



فيما أوقعت قرعة تصفيات بطولة كأس آسيا لفئة الناشئين (تحت 16عاماً) منتخب ناشئي اليمن في المجموعة الخامسة إلى جوار منتخبات الإمارات، قطر (مستضيف المجموعة)، وبنغلادش.



جاء ذلك خلال حفل سحب قرعة تصفيات المسابقتين الذي أقيم اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.



ويشارك في تصفيات فئة الشباب 43 منتخباً موزعة على عشر مجموعات، حيث جرى تقسيم المنتخبات المشاركة على منطقتين جغرافيتين: غرب آسيا (الغرب والوسط والجنوب) وتضم 22 منتخباً، وشرق آسيا (الشرق وآسيان) وتضم 21 منتخباً، وتم تقسيم المنتخبات في كل منطقة على 5 مجموعات.



ويتأهل إلى نهائيات كأس آسيا للشباب صاحب المركز الأول في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر، على أن تقام منافسات التصفيات خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 8 نوفمبر المقبلين.



وبحسب نظام القرعة تم تقسيم فرق كل منطقة على 5 مستويات بحسب نتائج النسخة الماضية عام 2016 في البحرين.



وجرى خلال القرعة توزيع المنتخبات على ثلاث مجموعات ضمت خمسة منتخبات في كل منها، وسبع مجموعات ضمت أربعة منتخبات في كل منها.



يذكر أن بطل النسخة الماضية لكأس آسيا للشباب هو المنتخب الياباني، ووصيفه منتخب السعودية.



وفي فئة الناشئين، يشارك في التصفيات المقبلة 45 منتخباً وزعت إلى 10 مجموعات بعد أن تم تقسيمها على منطقتين جغرافيتين: غرب آسيا (الغرب والوسط والجنوب) وتضم 23 منتخباً، وشرق آسيا (الشرق وآسيان) وتضم 22 منتخباً، حيث جرى تقسيم المنتخبات في كل منطقة على 5 مجموعات.



ويتأهل إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين صاحب المركز الأول في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني من بين المجموعات العشر، على أن تجرى التصفيات خلال الفترة من 16 إلى 25 سبتمبر القادم.



وجرى خلال القرعة توزيع المنتخبات المشاركة على خمس مجموعات تضم خمسة منتخبات في كل منها، وخمس مجموعات أخرى تضم أربعة منتخبات في كل منها.



يذكر أن بطل النسخة الماضية من بطولة كأس آسيا للناشئين هو المنتخب العراقي ووصيفه منتخب إيران.

سبأ