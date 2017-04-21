مسيرة الخبز الراجلة تصل إلى منطقة خميس بني سعد في المحويت [21/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

وصلت مسيرة الخبز الشعبية الراجلة المتوجهة صوب ميناء الحديدة إلى منطقة خميس بني سعد بمحافظة المحويت وسط استقبال شعبي حاشد.



وأشاد الناطق الرسمي باسم مسيرة الخبز الشعبية الراجلة منذر الأصبحي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بالمساندة الشعبية الكبيرة التي تستقبل بها مسيرة الخبز في المناطق التي مرت منها ما يؤكد على أن المسيرة تعبر عن جميع فئات الشعب اليمني وتلبي تطلعاته أهمها إيقاف العدوان ورفع الحصار.



ورحب الأصبحي بانضمام العديد من قيادات الحراك الجنوبي يتقدمهم نائب وزير الشباب والرياضة حسين زيد بن يحيى للمسيرة ..مطالباً موظفي الدولة والنازحين والمهجرين قسريا للمشاركة في المسيرة التي من أهدافها تبنى مطالبهم ومطالب الشعب اليمني عموماً.



ودعا الاصبحي أبناء الشعب اليمني للالتحاق والمشاركة بالمسيرة الشعبية و التي تتوجه إلي ميناء الحديدة ، لرفض استهداف الميناء الذي يعتبر الشريان الرئيسي لدخول أكثر من 80 بالمائة من الغذاء والدواء للشعب اليمني.



كما ناشد الاصبحي باسم مسيرة الخبز أحرار وشعوب العالم للضغط على حكوماتهم لإيقاف العدوان الظالم على الشعب اليمني ورفع الحصار عن الموانئ والمطارات.



يذكر أن المسيرة واصلت ليل أمس السير بالمشاعل التي أضاءت منعطفات مناخة بمشاركة شعبية واسعة في رسالة للعالم تؤكد مظلومية الشعب اليمني وأحقيته في العيش كشعوب العالم الأخرى.

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