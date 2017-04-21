طوكيو: على واشنطن التشاور معنا قبل شن هجوم من أراضينا ضد بيونغ يانغ [21/أبريل/2017] طوكيو - سبأ:

أكد وزير الخارجية الياباني فوميئو كيشيدا إنه يتعين على الولايات المتحدة التشاور مع طوكيو قبل شن عمل عسكري ضد كوريا الشمالية من أي قاعدة موجودة على الأراضي اليابانية.



جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الياباني.



وردا على سؤال بشأن كيفية رد الحكومة اليابانية على أي عمل عسكري أمريكي ضد كوريا الشمالية ، أجاب كيشيدا قائلا إنه يتعين على الولايات المتحدة التشاور مع طوكيو قبل استخدام أي منشأة أو منطقة في اليابان باعتبارها قاعدة لشن عمليات هجومية..مشيرا الى أن هذا الأمر إجراء ملزم بموجب المعاهدة الأمنية بين اليابان والولايات المتحدة.



واوضح وزير الخارجية الياباني أن الولايات المتحدة لم تسع حتى الآن للحصول على موافقة اليابان لاستخدام قاعدة في أي عمليات عسكرية ضد كوريا الشمالية.

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