هولاند يقول إن هناك "خيوطا إرهابية" وراء اعتداء باريس [21/أبريل/2017] باريس - سبأ:

قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إن هناك "خيوطا إرهابية" وراء الاعتداء الذي أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخر في شارع الشانزيليزيه وسط باريس أمس.



وتعهد هولاند ، في تصريحات صحفية ، بأن السلطات ستكون في حالة "تيقظ قصوى" خلال الانتخابات الرئاسية التي سينظم الدور الاول منها الاحد المقبل.



وأشار الى أنه "سيتم تقديم تكريم وطني" للشرطي الذي قتل قبل أن تردي قوات الامن منفذ الهجوم.



وكان شرطي فرنسي قد قتل وأصيب آخر في وقت سابق اليوم في تبادل لإطلاق النار في شارع /الشانزيليزيه/ ، وأفاد مصدر في الشرطة أن الشخص الذي أطلق النار على عناصر الشرطة قد تم قتله.

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