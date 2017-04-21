النظام الغذائي الغني بالمشروبات الغازية مرتبط بزيادة فرص الخرف والسكتة الدماغية [21/أبريل/2017] نيويورك - سبأ:

كشفت دراسة حديثة عن أن النظام الغذائي الغني بالمشروبات الغازية ثلاث مرات بصورة يومية يزيد من مخاطر الإصابة بخرف الشيخوخة والسكتات الدماغية .. موضحة أن الأشخاص الذين يتناولون المشروبات الغازية المحلاة الصناعية بصورة منتظمة هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية إلا أن المخاطر ليست بنفس القدر في حال المشروبات الغازية المحلاة بالسكر.



وفي محاولة لإثبات الصلة بين المشروبات الغازية والخرف والمحليات الصناعية ودورها في تلف الأوعية الدموية قام العلماء بجامعة بوسطن الأمريكية بتحليل ومراجعة العادات الغذائية لأكثر من 4000 شخص لمدة سبع سنوات ليتم رصد صحتهم لنحو عقد كامل.



وقد وجد الباحثون أن الأشخاص الذين شربوا أقل من مشروب غازي محلي صناعي في اليوم كانوا الأكثر عرضة بمعدل 9ر 2 مرة لتطوير مرض الزهايمر فضلا عن كونهم الأكثر عرضة بمعدل ثلاث مرات للإصابة بالسكتة الدماغية.

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