دراسة: الاستهلاك اليومي للفراولة يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي [21/أبريل/2017] روما - سبأ:

أكدت دراسة حديثة أجرتها جامعة مارتش الإيطالية على أن الانتظام في تناول الفراولة جنبا إلى جنب مع الفواكه والخضراوات بصورة يومية لمدة خمسة أسابيع يعمل على تخفيض بنسبة 15% في احتمالات الإصابة بسرطان الثدي.



وكشفت النتائج التي نشرت في مجلة "التقارير العلمية" أن إدراج الفراولة للنظام الغذائي اليومي يساعد في وقف انتشار الخلايا السرطانية إلى الأنسجة السليمة.



وقال الباحث الرئيسي ماوريتسيو باتينو من جامعة مارتش في إيطاليا ,: "لقد أظهرنا لأول مرة أن مستخلص الفراولة غني بالمركبات الفينولية يحول دون انتشار خلايا سرطان الثدي في المختبر وفي نماذج الجسم الحي".

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