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آخر تحديث: الجمعة، 21 - أبريل - 2017 الساعة 04:53:18م
قوات الجيش واللجان الشعبية تواصل استهداف مواقع الجيش السعودي خلال الساعات الماضية
واصل رجال الجيش واللجان الشعبية استهداف مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في عددا من الجبهات والحدود خلال الساعات الماضية ردا على استمرار جرائم العدوان بحق اليمن وشعبه.
لافروف: روسيا لن تسمح بإسقاط الدولة السورية من خلال المعلومات الكاذبة حول استخدام دمشق للسلاح الكيميائي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن عرقلة المقترح الروسي الإيراني بشأن إجراء تحقيق شفاف في مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في خان شيخون بريف إدلب “محاولة جديدة هدفها اسقاط الحكومة السورية” ...
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 993 ) بقيمة 116 ملياراً و695 مليوناً و 520 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
اليمن في المجموعة الرابعة للشباب والخامسة للناشئين في تصفيات كأس آسيا2018
أوقعت قرعة تصفيات بطولة كأس آسيا للشباب (تحت 19 عاماً) لكرة القدم 2018 منتخب اليمن ضمن المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات السعودية (مستضيف المجموعة)، تركمانستان، والهند.
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  اقتصاد
الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة عند أعلى مستوى في أسبوع ونصف
[21/أبريل/2017]
طوكيو - سبأ:
ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها في أسبوع ونصف الأسبوع في ختام التعاملات اليوم .

وصعد مؤشر نيكي القياسي 1% ليغلق عند 18620.75 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 11 أبريل.

وقال المتعاملون إن المعنويات تعززت بفعل تصريحات أدلى بها وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ، أمس ، وقال فيها إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستكشف قريباً عن خطة إصلاح ضريبي وتتوقع أن تنال موافقة الكونجرس هذا العام.

واستقر الدولار أمام الين عند 109.32 ين بعدما ارتفع 0.4 % ، أمس، وهو ما دفع أسهم شركات صناعة السيارات وغيرها من شركات التصدير للصعود، بيد أن سهم فوجي فيلم هبط 4% بعدما أجلت الشركة إصدار تقرير نتائج أعمالها بسبب تحقيق في ممارسات محاسبية في وحدة تابعة بالخارج.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1 % إلى 1488.58 نقطة وصعد مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 1.1 %، أيضا لينهي اليوم عند 13321.58 نقطة.
سبأ
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