الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة عند أعلى مستوى في أسبوع ونصف [21/أبريل/2017]

طوكيو - سبأ:

ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها في أسبوع ونصف الأسبوع في ختام التعاملات اليوم .



وصعد مؤشر نيكي القياسي 1% ليغلق عند 18620.75 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 11 أبريل.



وقال المتعاملون إن المعنويات تعززت بفعل تصريحات أدلى بها وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ، أمس ، وقال فيها إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستكشف قريباً عن خطة إصلاح ضريبي وتتوقع أن تنال موافقة الكونجرس هذا العام.



واستقر الدولار أمام الين عند 109.32 ين بعدما ارتفع 0.4 % ، أمس، وهو ما دفع أسهم شركات صناعة السيارات وغيرها من شركات التصدير للصعود، بيد أن سهم فوجي فيلم هبط 4% بعدما أجلت الشركة إصدار تقرير نتائج أعمالها بسبب تحقيق في ممارسات محاسبية في وحدة تابعة بالخارج.



وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1 % إلى 1488.58 نقطة وصعد مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 1.1 %، أيضا لينهي اليوم عند 13321.58 نقطة.

سبأ