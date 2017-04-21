الشرطة الألمانية تعتقل مشتبها به في الهجوم على حافلة فريق دورتموند [21/أبريل/2017] برلين - سبأ:

أعلن ممثلو الادعاء الاتحادي في المانيا اليوم ،أن الشرطة الألمانية اعتقلت مشتبها به على صلة بالهجوم على حافلة فريق/ بوروسيا دورتموند/ لكرة القدم الأسبوع الماضي.



وذكرت وكالة الأنباء الالمانية أن الرجل، الذي ينتمي لأصول ألمانية وروسية اعتقل خلال عملية للشرطة بالقرب من بلدة /توبينجن/ في ولاية / بادن فورتمبيرج/ جنوب غربي البلاد.



واوضح ممثلو الادعاء أن المشتبه به كان يأمل في تخفيض سعر أسهم نادي/ دورتموند/ ، لشراء أسهم بقيمة 78 ألف يورو (84 ألف دولار) في النادي على الانترنت من الفندق الذي كان يقيم فيه الفريق، وكان المشتبه به يقيم به أيضا منذ التاسع من أبريل.



وكانت ثلاثة انفجارات قد وقعت، بينما كانت حافلة الفريق تغادر الفندق، في طريقها إلى أحد الاستادات في 11 إبريل، مما أسفر عن إصابة شخصين، وتعرض مارك بارترا، مدافع دورتموند لكسر في رسغه الايمن وإصابات من كسور الزجاج، جراء الانفجار ،وتأجلت المباراة المقررة ضد فريق / موناكو/، في دوري أبطال أوروبا ، نتيجة تلك الانفجارات.



وكان يتم التعامل مع الحادث في بادئ الامر على إنه حادث" إرهابي".. ومن المقرر أن يعقد ممثلو الادعاء الالمان مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم في مدينة/ كارلسروه/ لتقديم مزيد من المعلومات بشأن التحقيق حول هذا الموضوع.

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