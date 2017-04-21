قوات الاحتلال تعتقل ستة فلسطينيين [21/أبريل/2017]

رام الله - سبأ:

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم ، ستة مواطنين فلسطينيين ، من مناطق مختلفة في الضفة الغربية.



وذكرت مصادر محلية أن من بين المعتقلين ، ثلاثة من بلدة / صوريف/ بقضاء / الخليل/ واثنين من مدينة/ الخليل/، وواحد من بلدة / العيزرية/ في القدس.



وفي ذات السياق اقتحمت قوات الاحتلال اليوم ، قرية /الطيبة/ غرب /جنين/ وداهمت منزل أحد المواطنين وفتشته واستجوبته.. كما كثفت آليات الاحتلال من انتشارها على طول الشارع الالتفافي شرق وشمال شرق/ جنين/ ،وقامت بأعمال الدورية في المنطقة.

سبأ