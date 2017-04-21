شهداء وجرحى في غارات لطيران العدوان السعودي خلال الساعات الماضية [21/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

استشهد عدد من المواطنين وجرح آخرون في غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ استشهاد ثلاثة مواطنين وجرح عدد آخرين بينهم أطفال جراء غارة لطيران العدوان على جسر البرح بمديرية مقبنة محافظة تعز.. مشيرا إلى أن طيران العدوان شن ثمان غارات على مديرية موزع، وثلاث غارات على مفرق المخا.



وحسب المصدر فقد استشهد خمسة شهداء بينهم نساء وأطفال إثر غارات طيران العدوان على منازل المواطنين في مديرية المتون محافظة الجوف ، فيما شن طيران العدوان السعودي الأمريكي ثلاث غارت على قاعدة الديلمي شمال العاصمة صنعاء.



وفي صعده شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على منطقة الثعبان بمديرية باقم ، فيما شن ثلاث غارات على مديريتي حرض وميدي محافظة حجة، وشن طيران العدوان غارة على منزل مواطن بمديرية صرواح محافظة مأرب.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارة شرق كهبوب محافظة لحج، وغارتين على قرية الهجر في مديرية عسيلان وغارتين في مثلث بيحان بشبوة.

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