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آخر تحديث: الجمعة، 21 - أبريل - 2017 الساعة 12:07:05م
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فعاليات نسائية في خيمة الاعتصام المفتوح أمام مبنى الأمم المتحدة بصنعاء
[21/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
اختتمت الحركة النسائية فعالياتها التي تقيمها في خيمة الاعتصام المفتوح أمام مبنى الأمم المتحدة بصنعاء.

تخلل الفعالية عدد من الكلمات والفقرات المتنوعة التي عبرت عن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الشعب اليمني جراء العدوان السعودي الأمريكي والحصار الجائر منذ أكثر من عامين.

وصدر عن الفعالية بيان استنكر صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار وتدمير مقدراته وحرب إبادة جماعية في انتهاك لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية .. داعياً إياهم إلى تحمل مسئولياتهم في إيقاف العدوان ورفع الحصار ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في حق اليمنيين.

وندد البيان بالجرائم البشعة التي يرتكبها تحالف دول العدوان في مختلف المحافظات وبطريقة هستيرية تتنافى مع كل القيم والأعراف الإنسانية والعربية والإسلامية والقوانين والمواثيق الدولية .. معتبراً هذه المجازر التي يرتكبها العدوان في اليمن واستخدامه للقنابل العنقودية والأسلحة المحرمة دوليا، جرائم ضد الإنسانية وحرب إبادة جماعية بحق أبناء الشعب اليمني.

وطالب البيان كافة شعوب وأحرار العالم والمنظمات الدولية الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الذي يتعرض لعدوان غاشم وحصار جائر على مرأى ومسمع العالم.

وأكد البيان أنه في حالة عدم التجاوب مع مطالب الاعتصام فإنه سيتم إعلان الإضراب المفتوح أمام مبنى الأمم المتحدة.

إلى ذلك سلمت المعتصمات بيان الاعتصام إلى مدير مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة زاراك جان الذي عبر عن أسفه الشديد للحالة الإنسانية الكارثية التي وصل إليها الشعب اليمني .. مؤكداً أن الأمم المتحدة تبذل جهود ومساعي في سبيل وقف الحرب واستئناف المفاوضات للتوصل إلى حل سلمي وسياسي.
سبأ
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