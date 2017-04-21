قوات الجيش واللجان الشعبية تواصل استهداف مواقع الجيش السعودي خلال الساعات الماضية [21/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

واصل رجال الجيش واللجان الشعبية استهداف مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في عددا من الجبهات والحدود خلال الساعات الماضية ردا على استمرار جرائم العدوان بحق اليمن وشعبه.



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت مركز القفل العسكري السعودي بجيزان وتجمعات للجنود السعوديين في موقع مستحدث في المعزاب وموقع الفريضة وقتلى وجرحى في صفوفهم، كما استهدفت الجيش السعودي والمرتزقة شمال منفذ الطوال، واستهدفت مدفعية الجيش واللجان الخوبة الجنوبية بعدد من القذائف محققة إصابات مباشرة، وتم قنص جندي سعودي في الدفينية.. كما تم استهداف تجمعات الجيش السعودي بصواريخ الكاتيوشا في قرية العطايا الوسطى بجيزان.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في منفذ علب بعسير بقذائف المدفعية وكذا معسكر الحضار بصواريخ الكاتيوشا.



أما في نجران فقد تم استهداف قوة نجران وتجمعات للجيش السعودي في مستحدث السديس بعدد من صواريخ الكاتيوشا ، وتم استهداف بقصف مدفعي معسكر الاستطلاع والإسناد وتجمعات للجيش السعودي خلف الشرفة.







وفي تعز تم تدمير ثلاث آليات لقوى الغزو ومصرع طاقمها خلال التصدي لزحف باتجاه مديرية موزع،وكذا مصرع ثلاثة عناصر من المرتزقة في منطقتي كلابة والشماسي ، مشيرا إلى إطلاق صاروخ زلزال2 وعدد من القذائف المدفعية على تجمعات المرتزقة في موزع.



ولفت المصدر إلى أن وحدة خاصة من الجيش واللجان نفذت عملية نوعية شمال المخا استهدفت تجمعات المرتزقة والغزاة ، مؤكد مصرع وإصابة أكثر من 80 من الغزاة والمرتزقة بينهم قيادات ومرتزقة جنجويد وجنود إماراتيين .



وأوضح المصدر أن رجال الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفا لمرتزقة العدوان على الأطراف الشرقية لمديرية المتون محافظة الجوف وسقوط قتلى في صفوفهم، كما تم إطلاق صاروخ زلزال 1 على تجمعات المرتزقة في مجمع المتون، واستهداف تجمعات المرتزقة في الحزم بصلية من صواريخ الكاتيوشا ، بالإضافة إلى استهداف بقصف مدفعي تجمعات المرتزقة في الخنجر بمديرية خب والشعف، فيما دمرت وحدة الهندسة آلية عسكرية لمرتزقة العدوان في منطقة المصلوب وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة..كما تم استهداف بقصف صاروخي تجمعا للغزاة والمرتزقة في مجمع الحزم وقتلى وجرحى في صفوفهم.



وفي ميدي استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي ، وقنص احد المرتزقة .. فيما تم في محافظة مأرب إطلاق صلية صواريخ على مبنى قيادة المنطقة العسكرية الثالثة بمدينة مأرب.

سبأ